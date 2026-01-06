Prix de Chain4Energy (C4E)
Le prix de Chain4Energy (C4E) en direct est actuellement de $ 0.00200214, avec une variation de 9.66 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de C4E en USD est de $ 0.00200214 par C4E.
Chain4Energy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 215,692 et une offre en circulation de 107.73M C4E. Au cours des dernières 24 heures, C4E a été échangé entre $ 0.00178584 (plus bas) et $ 0.00198593 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.079614, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00174439.
En termes de performance à court terme, C4E a varié de +1.20% au cours de la dernière heure et de +6.85% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de Chain4Energy est de $ 215.69K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de C4E est de 107.73M, avec une offre totale de 312653178.467349. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 625.98K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Chain4Energy en USD était de $ +0.00017635.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Chain4Energy en USD était de $ -0.0003629277.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Chain4Energy en USD était de $ -0.0007087441.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Chain4Energy en USD était de $ -0.003073377472968785.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00017635
|+9.66%
|30 jours
|$ -0.0003629277
|-18.12%
|60 jours
|$ -0.0007087441
|-35.39%
|90 jours
|$ -0.003073377472968785
|-60.55%
Qu'est-ce que Chain4Energy ?
Chain4Energy (C4E) est une plateforme blockchain DePIN L1 conçue pour soutenir une variété d'applications innovantes dans le domaine de l'énergie et de la mobilité électrique. Elle crée un écosystème décentralisé et démocratisé, animé par la communauté.
En quoi Chain4Energy se distingue-t-elle ?
Chain4Energy intègre le modèle incitatif DePIN, offrant ainsi des opportunités de revenus passifs en récompensant les contributions et l'engagement au sein de l'écosystème. Ce modèle accélère la transition vers un avenir durable, avec pour objectif ultime de permettre le commerce d'énergie peer-to-peer.
Quel est le prix en direct de Chain4Energy ?
Chain4Energy se négocie à $0.00200214, affichant une variation de prix de 9.65 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre en temps réel reflète les données combinées provenant de plusieurs marchés au comptant.
Quelle est la volatilité de C4E aujourd'hui ?
La volatilité du prix de C4E au cours des dernières 24 heures est de -- %. Une volatilité plus élevée indique des variations rapides du prix, tandis qu'une volatilité plus faible traduit une stabilité.
Quel est l'écart de trading sur 24 heures pour Chain4Energy ?
Le token a fluctué entre $0.00178584 (le bas) et $0.00198593 (le haut). Les traders l'utilisent souvent pour évaluer la dynamique quotidienne et la force du marché.
Quel est le volume d'échanges généré par C4E ?
Au cours des dernières 24 heures, C4E a accumulé $-- d'activité commerciale, ce qui montre à quel point le marché s'engage activement avec cet actif.
Comment le prix actuel se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?
Le niveau record historique est de $0.079614, et le niveau le plus bas jamais atteint est de $0.00174439. Comparer le prix actuel à ces niveaux aide les traders à comprendre les cycles à long terme.
Quelle est la solidité de la liquidité du marché pour Chain4Energy ?
La solidité de la liquidité est notée --/100, ce qui indique la profondeur du carnet d'ordres et la facilité d'exécution durant les sessions de trading actives.
Comment C4E se compare-t-il aux autres tokens de la catégorie Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem ?
Dans la catégorie Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem, C4E affiche une performance compétitive, soutenue par une liquidité de $-- et un intérêt constant de la part des traders.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|01-05 20:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
|01-05 18:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
|01-05 04:38:00
|Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
|01-04 22:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
|01-04 17:26:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
|01-03 15:35:45
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars
