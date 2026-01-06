Qu'est-ce que Chain4Energy ?

Chain4Energy (C4E) est une plateforme blockchain DePIN L1 conçue pour soutenir une variété d'applications innovantes dans le domaine de l'énergie et de la mobilité électrique. Elle crée un écosystème décentralisé et démocratisé, animé par la communauté.

En quoi Chain4Energy se distingue-t-elle ?

Chain4Energy intègre le modèle incitatif DePIN, offrant ainsi des opportunités de revenus passifs en récompensant les contributions et l'engagement au sein de l'écosystème. Ce modèle accélère la transition vers un avenir durable, avec pour objectif ultime de permettre le commerce d'énergie peer-to-peer.

Quel est le prix en direct de Chain4Energy ?

Chain4Energy se négocie à $0.00200214, affichant une variation de prix de 9.65 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre en temps réel reflète les données combinées provenant de plusieurs marchés au comptant.

Quelle est la volatilité de C4E aujourd'hui ?

La volatilité du prix de C4E au cours des dernières 24 heures est de -- %. Une volatilité plus élevée indique des variations rapides du prix, tandis qu'une volatilité plus faible traduit une stabilité.

Quel est l'écart de trading sur 24 heures pour Chain4Energy ?

Le token a fluctué entre $0.00178584 (le bas) et $0.00198593 (le haut). Les traders l'utilisent souvent pour évaluer la dynamique quotidienne et la force du marché.

Quel est le volume d'échanges généré par C4E ?

Au cours des dernières 24 heures, C4E a accumulé $-- d'activité commerciale, ce qui montre à quel point le marché s'engage activement avec cet actif.

Comment le prix actuel se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?

Le niveau record historique est de $0.079614, et le niveau le plus bas jamais atteint est de $0.00174439. Comparer le prix actuel à ces niveaux aide les traders à comprendre les cycles à long terme.

Quelle est la solidité de la liquidité du marché pour Chain4Energy ?

La solidité de la liquidité est notée --/100, ce qui indique la profondeur du carnet d'ordres et la facilité d'exécution durant les sessions de trading actives.

Comment C4E se compare-t-il aux autres tokens de la catégorie Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem ?

Dans la catégorie Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem, C4E affiche une performance compétitive, soutenue par une liquidité de $-- et un intérêt constant de la part des traders.