Logo de Chasm

Prix de Chasm (CAI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 CAI à USD

$0.01990318
$0.01990318$0.01990318
-13.20%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Chasm (CAI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 16:40:13 (UTC+8)

Informations sur le prix de Chasm (CAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.01928627
$ 0.01928627$ 0.01928627
Bas 24 h
$ 0.02295645
$ 0.02295645$ 0.02295645
Haut 24 h

$ 0.01928627
$ 0.01928627$ 0.01928627

$ 0.02295645
$ 0.02295645$ 0.02295645

$ 0.252283
$ 0.252283$ 0.252283

$ 0.0110729
$ 0.0110729$ 0.0110729

+0.68%

-13.23%

-5.93%

-5.93%

Le prix en temps réel de Chasm (CAI) est de $0.01990318. Au cours des dernières 24 heures, CAI a évolué entre un minimum de $ 0.01928627 et un maximum de $ 0.02295645, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CAI est $ 0.252283, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0110729.

En termes de performance à court terme, CAI a évolué de +0.68% au cours de la dernière heure, -13.23% sur 24 heures et de -5.93% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Chasm (CAI)

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

--
----

$ 19.90M
$ 19.90M$ 19.90M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Chasm est de $ 1.99M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CAI est de 100.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 19.90M.

Historique du prix de Chasm (CAI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Chasm en USD était de $ -0.00303554987094232.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Chasm en USD était de $ -0.0005000076.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Chasm en USD était de $ +0.0009014548.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Chasm en USD était de $ +0.000358202845419556.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.00303554987094232-13.23%
30 jours$ -0.0005000076-2.51%
60 jours$ +0.0009014548+4.53%
90 jours$ +0.000358202845419556+1.83%

Qu'est-ce que Chasm (CAI)

Chasm is driving innovation in artificial intelligence by offering a comprehensive ecosystem for creating, deploying, and monetizing AI agents. Our key innovation, Weave, is a powerful AI agent builder IDE that enables users to seamlessly craft and deploy AI agents using a wide array of decentralized compute resources. Our next major advancement is the Chasm Protocol, a network of decentralized experts poised to evolve into a pseudo-AGI intent network. The Protocol will enhance our platform's capability to manage payments for compute resources and facilitate sophisticated exchanges of intents among AI agents, transforming operational dynamics and connectivity within the AI landscape. $CAI is the cornerstone token of the Chasm Ecosystem, designed to support and empower builders, scouts, and all participants within the community.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Chasm (CAI)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Chasm (USD)

Combien vaudra Chasm (CAI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Chasm (CAI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Chasm.

Consultez la prévision de prix de Chasm maintenant !

CAI en devises locales

Tokenomics de Chasm (CAI)

Comprendre la tokenomics de Chasm (CAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CAI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Chasm (CAI)

Combien vaut Chasm (CAI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de CAI en USD est de 0.01990318 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de CAI à USD ?
Le prix actuel de CAI en USD est $ 0.01990318. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Chasm ?
La capitalisation boursière de CAI est de $ 1.99M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de CAI ?
L'offre en circulation de CAI est de 100.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CAI ?
CAI a atteint un prix ATH de 0.252283 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CAI ?
CAI a vu un prix ATL de 0.0110729 USD.
Quel est le volume de trading de CAI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CAI est de -- USD.
Est-ce que CAI va augmenter cette année ?
CAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CAI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 16:40:13 (UTC+8)

