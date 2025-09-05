Qu'est-ce que Chasm (CAI)

Chasm is driving innovation in artificial intelligence by offering a comprehensive ecosystem for creating, deploying, and monetizing AI agents. Our key innovation, Weave, is a powerful AI agent builder IDE that enables users to seamlessly craft and deploy AI agents using a wide array of decentralized compute resources. Our next major advancement is the Chasm Protocol, a network of decentralized experts poised to evolve into a pseudo-AGI intent network. The Protocol will enhance our platform's capability to manage payments for compute resources and facilitate sophisticated exchanges of intents among AI agents, transforming operational dynamics and connectivity within the AI landscape. $CAI is the cornerstone token of the Chasm Ecosystem, designed to support and empower builders, scouts, and all participants within the community.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Chasm (CAI) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Chasm (USD)

Combien vaudra Chasm (CAI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Chasm (CAI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Chasm.

Consultez la prévision de prix de Chasm maintenant !

CAI en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Chasm (CAI)

Comprendre la tokenomics de Chasm (CAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CAI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Chasm (CAI) Combien vaut Chasm (CAI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CAI en USD est de 0.01990318 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CAI à USD ? $ 0.01990318 . Consultez le Le prix actuel de CAI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Chasm ? La capitalisation boursière de CAI est de $ 1.99M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CAI ? L'offre en circulation de CAI est de 100.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CAI ? CAI a atteint un prix ATH de 0.252283 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CAI ? CAI a vu un prix ATL de 0.0110729 USD . Quel est le volume de trading de CAI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CAI est de -- USD . Est-ce que CAI va augmenter cette année ? CAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CAI pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Chasm (CAI)