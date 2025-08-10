Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CLIPPY en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CLIPPY.

Le prix de Clippy PFP Cult (CLIPPY) est actuellement de 0.01086011 USD avec une capitalisation boursière de $ 9.97M USD. Le prix de CLIPPY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Clippy PFP Cult (CLIPPY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Clippy PFP Cult en USD était de $ +0.00616361.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Clippy PFP Cult en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Clippy PFP Cult en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Clippy PFP Cult en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00616361 +131.24% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Clippy PFP Cult (CLIPPY)

Découvrez la dernière analyse de prix de Clippy PFP Cult : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00361351$ 0.00361351 $ 0.00361351 Haut 24 h $ 0.01613263$ 0.01613263 $ 0.01613263 Sommet historique $ 0.01613263$ 0.01613263 $ 0.01613263 Variation du prix (1 h) +12.73% Changement de prix (1J) +131.24% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Clippy PFP Cult (CLIPPY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :