Informations sur le prix de CLONES (CLONES) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00271052 Haut 24 h $ 0.00377205 Sommet historique $ 0.00448057 Prix le plus bas $ 0.00271052 Variation du prix (1 h) +0.15% Changement de prix (1J) -8.95% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de CLONES (CLONES) est de $0.00343443. Au cours des dernières 24 heures, CLONES a évolué entre un minimum de $ 0.00271052 et un maximum de $ 0.00377205, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CLONES est $ 0.00448057, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00271052.

En termes de performance à court terme, CLONES a évolué de +0.15% au cours de la dernière heure, -8.95% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CLONES (CLONES)

Capitalisation boursière $ 3.35M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.43M Offre en circulation 975.00M Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CLONES est de $ 3.35M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CLONES est de 975.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.43M.