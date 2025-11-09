Prix de CLU aujourd'hui

Le prix de CLU (CLU) en direct est actuellement de --, avec une variation de 19.87 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CLU en USD est de -- par CLU.

CLU se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 37,809 et une offre en circulation de 991.18M CLU. Au cours des dernières 24 heures, CLU a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, CLU a varié de -0.57% au cours de la dernière heure et de -32.20% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour CLU (CLU)

Capitalisation boursière $ 37.81K$ 37.81K $ 37.81K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 37.81K$ 37.81K $ 37.81K Offre en circulation 991.18M 991.18M 991.18M Offre totale 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287

La capitalisation boursière actuelle de CLU est de $ 37.81K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CLU est de 991.18M, avec une offre totale de 991178886.0244287. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 37.81K.