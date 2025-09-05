Informations sur le prix de Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.03455988 Haut 24 h $ 0.03524567 Sommet historique $ 9.54 Prix le plus bas $ 0.03346752 Variation du prix (1 h) -0.78% Changement de prix (1J) -0.16% Variation du prix (7 j) -0.38%

Le prix en temps réel de Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) est de $0.03457247. Au cours des dernières 24 heures, CAI a évolué entre un minimum de $ 0.03455988 et un maximum de $ 0.03524567, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CAI est $ 9.54, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03346752.

En termes de performance à court terme, CAI a évolué de -0.78% au cours de la dernière heure, -0.16% sur 24 heures et de -0.38% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Club Atletico Independiente Fan Token (CAI)

Capitalisation boursière $ 49.75K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 172.86K Offre en circulation 1.44M Offre totale 5,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Club Atletico Independiente Fan Token est de $ 49.75K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CAI est de 1.44M, avec une offre totale de 5000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 172.86K.