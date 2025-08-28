Qu'est-ce que CODE (CODE)

Code is the first SPL-2.0 Solana Inscription Token , minted with the IQ6900 code-in inscription standard. A revolutionary approach, using inscriptions for a 100% fair launch, with no insiders. Inscription mints, following the original BRC-20 essence, are then redeemed for standard SPL tokens and tradable on Solana Decentralized Exchanges. The redeeming step is called "Validation". It checks for valid mints, following the first is first BRC-20 rule, then allows you to validate your mint by paying a fee that is added to the LP, together with a part of the tokens (80/20 mint/lp ratio). Non-validated mints are burned from circulation, after a 24h time frame.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur CODE (CODE) Combien vaut CODE (CODE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CODE en USD est de 0.00396651 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CODE à USD ? $ 0.00396651 . Consultez le Le prix actuel de CODE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de CODE ? La capitalisation boursière de CODE est de $ 78.87K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CODE ? L'offre en circulation de CODE est de 19.79M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CODE ? CODE a atteint un prix ATH de 0.01376831 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CODE ? CODE a vu un prix ATL de 0.00380621 USD . Quel est le volume de trading de CODE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CODE est de -- USD . Est-ce que CODE va augmenter cette année ? CODE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CODE pour une analyse plus approfondie.

