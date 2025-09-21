Informations sur le prix de Coding Dino (DINO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.0020648
Haut 24 h $ 0.00214385
Sommet historique $ 0.00436099
Prix le plus bas $ 0.00003173
Variation du prix (1 h) -0.19%
Changement de prix (1J) -0.48%
Variation du prix (7 j) -9.49%

Le prix en temps réel de Coding Dino (DINO) est de $0.0020675. Au cours des dernières 24 heures, DINO a évolué entre un minimum de $ 0.0020648 et un maximum de $ 0.00214385, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DINO est $ 0.00436099, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003173.

En termes de performance à court terme, DINO a évolué de -0.19% au cours de la dernière heure, -0.48% sur 24 heures et de -9.49% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Coding Dino (DINO)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.71M
Offre en circulation 0.00
Offre totale 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Coding Dino est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DINO est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.71M.