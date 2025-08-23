Qu'est-ce que Concentric Industries (CONCENTRIC)

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth. Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy. Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask … WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Concentric Industries (CONCENTRIC) Site officiel

Prévision de prix de Concentric Industries (USD)

Combien vaudra Concentric Industries (CONCENTRIC) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Concentric Industries (CONCENTRIC) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Concentric Industries.

Consultez la prévision de prix de Concentric Industries maintenant !

CONCENTRIC en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Concentric Industries (CONCENTRIC)

Comprendre la tokenomics de Concentric Industries (CONCENTRIC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CONCENTRIC !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Concentric Industries (CONCENTRIC) Combien vaut Concentric Industries (CONCENTRIC) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CONCENTRIC en USD est de 0.00021648 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CONCENTRIC à USD ? $ 0.00021648 . Consultez le Le prix actuel de CONCENTRIC en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Concentric Industries ? La capitalisation boursière de CONCENTRIC est de $ 188.72K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CONCENTRIC ? L'offre en circulation de CONCENTRIC est de 871.87M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CONCENTRIC ? CONCENTRIC a atteint un prix ATH de 0.00030374 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CONCENTRIC ? CONCENTRIC a vu un prix ATL de 0.00017466 USD . Quel est le volume de trading de CONCENTRIC ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CONCENTRIC est de -- USD . Est-ce que CONCENTRIC va augmenter cette année ? CONCENTRIC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CONCENTRIC pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Concentric Industries (CONCENTRIC)