Informations sur le prix de Copper Inu (COPPER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000928 $ 0.00000928 $ 0.00000928 Bas 24 h $ 0.00000963 $ 0.00000963 $ 0.00000963 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000928$ 0.00000928 $ 0.00000928 Haut 24 h $ 0.00000963$ 0.00000963 $ 0.00000963 Sommet historique $ 0.00026521$ 0.00026521 $ 0.00026521 Prix le plus bas $ 0.00000899$ 0.00000899 $ 0.00000899 Variation du prix (1 h) +0.68% Changement de prix (1J) -2.93% Variation du prix (7 j) -11.42% Variation du prix (7 j) -11.42%

Le prix en temps réel de Copper Inu (COPPER) est de $0.00000935. Au cours des dernières 24 heures, COPPER a évolué entre un minimum de $ 0.00000928 et un maximum de $ 0.00000963, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COPPER est $ 0.00026521, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000899.

En termes de performance à court terme, COPPER a évolué de +0.68% au cours de la dernière heure, -2.93% sur 24 heures et de -11.42% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Copper Inu (COPPER)

Capitalisation boursière $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Offre en circulation 999.92M 999.92M 999.92M Offre totale 999,922,597.453412 999,922,597.453412 999,922,597.453412

La capitalisation boursière actuelle de Copper Inu est de $ 9.35K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COPPER est de 999.92M, avec une offre totale de 999922597.453412. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.35K.