Prix de Coresky aujourd'hui

Le prix de Coresky (CSKY) en direct est actuellement de $ 0.00003115, avec une variation de 14.65 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CSKY en USD est de $ 0.00003115 par CSKY.

Coresky se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4,734.8 et une offre en circulation de 152.00M CSKY. Au cours des dernières 24 heures, CSKY a été échangé entre $ 0.00002581 (plus bas) et $ 0.00005394 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.134429, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00002313.

En termes de performance à court terme, CSKY a varié de +2.86% au cours de la dernière heure et de -5.76% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 14.00K.

Informations de marché pour Coresky (CSKY)

Capitalisation boursière $ 4.73K Volume (24 h) $ 14.00K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 31.15K Offre en circulation 152.00M Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Coresky est de $ 4.73K, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 14.00K. L'offre en circulation de CSKY est de 152.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 31.15K.