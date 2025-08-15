Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CREATOR en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CREATOR.

Le prix de CreatorDAO (CREATOR) est actuellement de 0.0164117 USD avec une capitalisation boursière de $ 3.94M USD. Le prix de CREATOR en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de CreatorDAO (CREATOR) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de CreatorDAO en USD était de $ +0.00463104.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de CreatorDAO en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de CreatorDAO en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de CreatorDAO en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00463104 +39.31% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de CreatorDAO (CREATOR)

Découvrez la dernière analyse de prix de CreatorDAO : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.01174763$ 0.01174763 $ 0.01174763 Haut 24 h $ 0.01602033$ 0.01602033 $ 0.01602033 Sommet historique $ 0.01601106$ 0.01601106 $ 0.01601106 Variation du prix (1 h) +17.32% Changement de prix (1J) +39.31% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour CreatorDAO (CREATOR)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :