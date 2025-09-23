Informations sur le prix de Croatian Football Federation Token (VATRENI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Bas 24 h $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Haut 24 h $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Sommet historique $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Prix le plus bas $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 Variation du prix (1 h) +0.05% Changement de prix (1J) -12.17% Variation du prix (7 j) -11.69% Variation du prix (7 j) -11.69%

Le prix en temps réel de Croatian Football Federation Token (VATRENI) est de $1.16. Au cours des dernières 24 heures, VATRENI a évolué entre un minimum de $ 1.16 et un maximum de $ 1.32, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VATRENI est $ 1.71, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.050045.

En termes de performance à court terme, VATRENI a évolué de +0.05% au cours de la dernière heure, -12.17% sur 24 heures et de -11.69% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Capitalisation boursière $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.93M$ 24.93M $ 24.93M Offre en circulation 3.86M 3.86M 3.86M Offre totale 21,496,921.793765157 21,496,921.793765157 21,496,921.793765157

La capitalisation boursière actuelle de Croatian Football Federation Token est de $ 4.48M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VATRENI est de 3.86M, avec une offre totale de 21496921.793765157. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.93M.