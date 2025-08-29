Informations sur le prix de Crob Mob (CROB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04190355 $ 0.04190355 $ 0.04190355 Bas 24 h $ 0.056099 $ 0.056099 $ 0.056099 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04190355$ 0.04190355 $ 0.04190355 Haut 24 h $ 0.056099$ 0.056099 $ 0.056099 Sommet historique $ 0.060856$ 0.060856 $ 0.060856 Prix le plus bas $ 0.01125589$ 0.01125589 $ 0.01125589 Variation du prix (1 h) +0.36% Changement de prix (1J) +1.36% Variation du prix (7 j) +124.20% Variation du prix (7 j) +124.20%

Le prix en temps réel de Crob Mob (CROB) est de $0.04677533. Au cours des dernières 24 heures, CROB a évolué entre un minimum de $ 0.04190355 et un maximum de $ 0.056099, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CROB est $ 0.060856, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01125589.

En termes de performance à court terme, CROB a évolué de +0.36% au cours de la dernière heure, +1.36% sur 24 heures et de +124.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Crob Mob (CROB)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 47.21M$ 47.21M $ 47.21M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Crob Mob est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CROB est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 47.21M.