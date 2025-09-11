Qu'est-ce que DAIFUKU (DAIFUKU)

Daifuku is a real Shiba Inu dog in based in Japan. Daifuku is well loved and recognized globally being the star of many memes and photos/videos. Daifuku is a community driven project with brand recognition. Daifuku also serves to teach the lessons of decentralization and treating each other respectfully. Daifuku was rugged and true colors showed, the Daifuku community has come for their revenge. Community participation and empowerment while also paying respect to a famous Shiba Inu. Daifuku will provide that much needed integrity and transparency in the industry.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur DAIFUKU (DAIFUKU) Combien vaut DAIFUKU (DAIFUKU) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de DAIFUKU en USD est de 0.00008836 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de DAIFUKU à USD ? $ 0.00008836 . Consultez le Le prix actuel de DAIFUKU en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de DAIFUKU ? La capitalisation boursière de DAIFUKU est de $ 80.49K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de DAIFUKU ? L'offre en circulation de DAIFUKU est de 911.03M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DAIFUKU ? DAIFUKU a atteint un prix ATH de 0.00009632 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DAIFUKU ? DAIFUKU a vu un prix ATL de 0.00006804 USD . Quel est le volume de trading de DAIFUKU ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DAIFUKU est de -- USD . Est-ce que DAIFUKU va augmenter cette année ? DAIFUKU pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DAIFUKU pour une analyse plus approfondie.

