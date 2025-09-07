Informations sur le prix de Decentralized Gaming Network (DGN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00542142 Haut 24 h $ 0.00728708 Sommet historique $ 0.00728708 Prix le plus bas $ 0.00542142 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) +18.15% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Decentralized Gaming Network (DGN) est de $0.00728014. Au cours des dernières 24 heures, DGN a évolué entre un minimum de $ 0.00542142 et un maximum de $ 0.00728708, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DGN est $ 0.00728708, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00542142.

En termes de performance à court terme, DGN a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, +18.15% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Decentralized Gaming Network (DGN)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 727.59K Offre en circulation 0.00 Offre totale 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Decentralized Gaming Network est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DGN est de 0.00, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 727.59K.