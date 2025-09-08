Informations sur le prix de Deflationary USD (DUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00032419 $ 0.00032419 $ 0.00032419 Bas 24 h $ 0.00058093 $ 0.00058093 $ 0.00058093 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00032419$ 0.00032419 $ 0.00032419 Haut 24 h $ 0.00058093$ 0.00058093 $ 0.00058093 Sommet historique $ 0.00058093$ 0.00058093 $ 0.00058093 Prix le plus bas $ 0.00033556$ 0.00033556 $ 0.00033556 Variation du prix (1 h) -11.75% Changement de prix (1J) -19.33% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Deflationary USD (DUSD) est de $0.00033727. Au cours des dernières 24 heures, DUSD a évolué entre un minimum de $ 0.00032419 et un maximum de $ 0.00058093, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DUSD est $ 0.00058093, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00033556.

En termes de performance à court terme, DUSD a évolué de -11.75% au cours de la dernière heure, -19.33% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Deflationary USD (DUSD)

Capitalisation boursière $ 286.43K$ 286.43K $ 286.43K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 286.43K$ 286.43K $ 286.43K Offre en circulation 860.78M 860.78M 860.78M Offre totale 860,778,364.399805 860,778,364.399805 860,778,364.399805

La capitalisation boursière actuelle de Deflationary USD est de $ 286.43K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DUSD est de 860.78M, avec une offre totale de 860778364.399805. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 286.43K.