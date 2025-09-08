En savoir plus sur DUSD

$0.00033832
-19.00%1D
Graphique du prix de Deflationary USD (DUSD) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-08 10:04:31 (UTC+8)

Informations sur le prix de Deflationary USD (DUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00032419
Bas 24 h
$ 0.00058093
Haut 24 h

$ 0.00032419
$ 0.00058093
$ 0.00058093
$ 0.00033556
-11.75%

-19.33%

--

--

Le prix en temps réel de Deflationary USD (DUSD) est de $0.00033727. Au cours des dernières 24 heures, DUSD a évolué entre un minimum de $ 0.00032419 et un maximum de $ 0.00058093, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DUSD est $ 0.00058093, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00033556.

En termes de performance à court terme, DUSD a évolué de -11.75% au cours de la dernière heure, -19.33% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Deflationary USD (DUSD)

$ 286.43K
--
$ 286.43K
860.78M
860,778,364.399805
La capitalisation boursière actuelle de Deflationary USD est de $ 286.43K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DUSD est de 860.78M, avec une offre totale de 860778364.399805. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 286.43K.

Historique du prix de Deflationary USD (DUSD) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Deflationary USD en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Deflationary USD en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Deflationary USD en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Deflationary USD en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-19.33%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Deflationary USD (DUSD)

Automated buyback and burn

Ressource de Deflationary USD (DUSD)

Site officiel

Prévision de prix de Deflationary USD (USD)

Combien vaudra Deflationary USD (DUSD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Deflationary USD (DUSD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Deflationary USD.

Consultez la prévision de prix de Deflationary USD maintenant !

DUSD en devises locales

Tokenomics de Deflationary USD (DUSD)

Comprendre la tokenomics de Deflationary USD (DUSD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DUSD !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Deflationary USD (DUSD)

Combien vaut Deflationary USD (DUSD) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DUSD en USD est de 0.00033727 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DUSD à USD ?
Le prix actuel de DUSD en USD est $ 0.00033727. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Deflationary USD ?
La capitalisation boursière de DUSD est de $ 286.43K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DUSD ?
L'offre en circulation de DUSD est de 860.78M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DUSD ?
DUSD a atteint un prix ATH de 0.00058093 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DUSD ?
DUSD a vu un prix ATL de 0.00033556 USD.
Quel est le volume de trading de DUSD ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DUSD est de -- USD.
Est-ce que DUSD va augmenter cette année ?
DUSD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DUSD pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Deflationary USD (DUSD)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-07 17:07:00Mises à jour de l'industrie
Classement des afflux/sorties de capitaux Spot sur 24h : WLFI avec un afflux net de 28,61 millions de dollars, BNB avec un afflux net de 12,8 millions de dollars
09-07 12:25:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies connaît une légère baisse au cours des dernières 24h, la capitalisation totale du marché chute à 3,891 billions de dollars
09-06 19:11:00Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum américains enregistrent des sorties nettes de 787,6 millions de dollars cette semaine
09-06 06:54:00Mises à jour de l'industrie
La Fondation Ethena Lance un Nouveau Programme de Rachat de 310 Millions de Dollars
09-05 15:06:00Mises à jour de l'industrie
Aperçu des avoirs actuels institutionnels en Solana : Les avoirs totaux augmentent à 8,887 millions de coins, représentant 1,55% de l'offre totale actuelle de SOL
09-05 12:39:00Mises à jour de l'industrie
Capitalisation boursière totale des cryptomonnaies en baisse de 1,8% en 24 heures, les altcoins largement en déclin

