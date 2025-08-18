Informations sur le prix de Depot App (DEPOT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0075738 $ 0.0075738 $ 0.0075738 Bas 24 h $ 0.01076816 $ 0.01076816 $ 0.01076816 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0075738$ 0.0075738 $ 0.0075738 Haut 24 h $ 0.01076816$ 0.01076816 $ 0.01076816 Sommet historique $ 0.01078064$ 0.01078064 $ 0.01078064 Prix le plus bas $ 0.0075738$ 0.0075738 $ 0.0075738 Variation du prix (1 h) -1.27% Changement de prix (1J) -7.80% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Depot App (DEPOT) est de $0.00969802. Au cours des dernières 24 heures, DEPOT a évolué entre un minimum de $ 0.0075738 et un maximum de $ 0.01076816, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DEPOT est $ 0.01078064, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0075738.

En termes de performance à court terme, DEPOT a évolué de -1.27% au cours de la dernière heure, -7.80% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Depot App (DEPOT)

Capitalisation boursière $ 776.08K$ 776.08K $ 776.08K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 970.10K$ 970.10K $ 970.10K Offre en circulation 80.00M 80.00M 80.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Depot App est de $ 776.08K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEPOT est de 80.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 970.10K.