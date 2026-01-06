Prix de DEWA GO aujourd'hui

Le prix de DEWA GO (DEWA) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DEWA en USD est de $ 0 par DEWA.

DEWA GO se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5,551.27 et une offre en circulation de 1.00B DEWA. Au cours des dernières 24 heures, DEWA a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, DEWA a varié de -- au cours de la dernière heure et de +3.41% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour DEWA GO (DEWA)

Capitalisation boursière $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DEWA GO est de $ 5.55K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEWA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.55K.