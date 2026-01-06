Prix de Dexter AI aujourd'hui

Le prix de Dexter AI (DEXTER) en direct est actuellement de $ 0.00469137, avec une variation de 9.46 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DEXTER en USD est de $ 0.00469137 par DEXTER.

Dexter AI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4,688,538 et une offre en circulation de 999.91M DEXTER. Au cours des dernières 24 heures, DEXTER a été échangé entre $ 0.00452932 (plus bas) et $ 0.00586117 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00589035, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00024976.

En termes de performance à court terme, DEXTER a varié de -1.73% au cours de la dernière heure et de +84.99% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Dexter AI (DEXTER)

Capitalisation boursière $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Offre en circulation 999.91M 999.91M 999.91M Offre totale 999,906,989.808983 999,906,989.808983 999,906,989.808983

La capitalisation boursière actuelle de Dexter AI est de $ 4.69M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEXTER est de 999.91M, avec une offre totale de 999906989.808983. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.69M.