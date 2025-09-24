Le prix en temps réel de Drunk Chicken Centipede est aujourd'hui de 0.00001793 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DCC à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DCC facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Drunk Chicken Centipede est aujourd'hui de 0.00001793 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DCC à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DCC facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur DCC

Informations sur le prix de DCC

Site officiel de DCC

Tokenomics de DCC

Prévisions de prix de DCC

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Drunk Chicken Centipede

Prix de Drunk Chicken Centipede (DCC)

Non listé

Prix en temps réel : 1 DCC à USD

--
----
0.00%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Drunk Chicken Centipede (DCC) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-24 16:07:56 (UTC+8)

Informations sur le prix de Drunk Chicken Centipede (DCC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00143486
$ 0.00143486$ 0.00143486

$ 0.00000741
$ 0.00000741$ 0.00000741

--

--

+4.00%

+4.00%

Le prix en temps réel de Drunk Chicken Centipede (DCC) est de $0.00001793. Au cours des dernières 24 heures, DCC a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DCC est $ 0.00143486, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000741.

En termes de performance à court terme, DCC a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +4.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Drunk Chicken Centipede (DCC)

$ 17.93K
$ 17.93K$ 17.93K

--
----

$ 17.93K
$ 17.93K$ 17.93K

999.63M
999.63M 999.63M

999,631,744.634454
999,631,744.634454 999,631,744.634454

La capitalisation boursière actuelle de Drunk Chicken Centipede est de $ 17.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DCC est de 999.63M, avec une offre totale de 999631744.634454. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.93K.

Historique du prix de Drunk Chicken Centipede (DCC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Drunk Chicken Centipede en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Drunk Chicken Centipede en USD était de $ +0.0000029757.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Drunk Chicken Centipede en USD était de $ +0.0000019228.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Drunk Chicken Centipede en USD était de $ +0.000005074291448363646.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0--
30 jours$ +0.0000029757+16.60%
60 jours$ +0.0000019228+10.72%
90 jours$ +0.000005074291448363646+39.47%

Qu'est-ce que Drunk Chicken Centipede (DCC)

Thou shalt not jeet: for selling in panic is to forsake the long-term blessings of ​the Chicken Centipede. -Thou shalt not waste beer: for each drop spilled is a lost transaction. -Honor thy blockchain and thy fellow hodlers. -Thou shalt not covet thy neighbor's tokens, unless they're offering a trade. -Thou shalt not bear false witness against thy memecoin's value.

The Sacred Sip: Life begins with the first sip of beer, for it is the nectar of the gods, delivered through the divine ​beak of the Chicken Centipede. The Cluck of Communion: Followers must gather at the 'Coop of Cheers' every Sunday, or 'Cluckday', to share ​in the communal drinking of beer, celebrating the unity of all drinkers. The Pilgrimage of the Pint: Every believer must undertake a pilgrimage to the holy land of Hops, where the first ​Chicken Centipede was said to have turned water into beer. The Egg of Eternity: Eggs laid by the Chicken Centipede are considered sacred. They symbolize rebirth and are ​used in rituals to bless new breweries. The Brewmaster's Bible: A scripture written in puns and beer recipes, where each parable ends with "And lo, ​the brew was good." The Festival of Fizz: An annual celebration where followers wear centipede costumes with chicken heads, ​dance to the 'Beak Boogie', and compete in the 'Great Guzzle Games

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Drunk Chicken Centipede (DCC)

Site officiel

Prévision de prix de Drunk Chicken Centipede (USD)

Combien vaudra Drunk Chicken Centipede (DCC) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Drunk Chicken Centipede (DCC) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Drunk Chicken Centipede.

Consultez la prévision de prix de Drunk Chicken Centipede maintenant !

DCC en devises locales

Tokenomics de Drunk Chicken Centipede (DCC)

Comprendre la tokenomics de Drunk Chicken Centipede (DCC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DCC !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Drunk Chicken Centipede (DCC)

Combien vaut Drunk Chicken Centipede (DCC) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DCC en USD est de 0.00001793 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DCC à USD ?
Le prix actuel de DCC en USD est $ 0.00001793. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Drunk Chicken Centipede ?
La capitalisation boursière de DCC est de $ 17.93K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DCC ?
L'offre en circulation de DCC est de 999.63M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DCC ?
DCC a atteint un prix ATH de 0.00143486 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DCC ?
DCC a vu un prix ATL de 0.00000741 USD.
Quel est le volume de trading de DCC ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DCC est de -- USD.
Est-ce que DCC va augmenter cette année ?
DCC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DCC pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-24 16:07:56 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Drunk Chicken Centipede (DCC)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars
09-22 13:03:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto chute sur toute la ligne, Bitcoin tombe en dessous de 115 000 $, ETH, SOL, BNB tous en baisse de plus de 4%
09-22 09:43:00Mises à jour de l'industrie
Marché crypto en faible oscillation, certaines variétés fortes reculent, Bitcoin se maintient à peine à 115 000 $
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.