Informations sur le prix de Drunk Chicken Centipede (DCC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00143486$ 0.00143486 $ 0.00143486 Prix le plus bas $ 0.00000741$ 0.00000741 $ 0.00000741 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +4.00% Variation du prix (7 j) +4.00%

Le prix en temps réel de Drunk Chicken Centipede (DCC) est de $0.00001793. Au cours des dernières 24 heures, DCC a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DCC est $ 0.00143486, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000741.

En termes de performance à court terme, DCC a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +4.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Drunk Chicken Centipede (DCC)

Capitalisation boursière $ 17.93K$ 17.93K $ 17.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.93K$ 17.93K $ 17.93K Offre en circulation 999.63M 999.63M 999.63M Offre totale 999,631,744.634454 999,631,744.634454 999,631,744.634454

La capitalisation boursière actuelle de Drunk Chicken Centipede est de $ 17.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DCC est de 999.63M, avec une offre totale de 999631744.634454. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.93K.