Qu'est-ce que DUMMY (DUMMY)

What is the project about? Memecoin made for NFT communities. What makes your project unique? Despite its complete lack of practical uses (maybe), $DUMMY has its own thriving economy. The community that has formed around this token, a blend of Crypto-coin and NFT enthusiasts is a testament to how even the most unique and ridiculous things can be embraced by people for a FULL-SEND viral trajectory. History of your project. Memecoin season, and people wanted to have a coin for the community. What’s next for your project? Utilities, communities... What can your token be used for? Memecoin with no utility, but with future plans for raffle dapps and NFT communities.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de DUMMY (DUMMY) Site officiel

Tokenomics de DUMMY (DUMMY)

Comprendre la tokenomics de DUMMY (DUMMY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DUMMY !