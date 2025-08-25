En savoir plus sur EGW

Informations sur le prix de EGW

Livre blanc de EGW

Site officiel de EGW

Tokenomics de EGW

Prévisions de prix de EGW

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de EAGLES WINGS

Prix de EAGLES WINGS (EGW)

Non listé

Prix en temps réel : 1 EGW à USD

--
----
-39.20%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de EAGLES WINGS (EGW) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-25 10:10:58 (UTC+8)

Informations sur le prix de EAGLES WINGS (EGW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4.85%

-39.27%

--

--

Le prix en temps réel de EAGLES WINGS (EGW) est de --. Au cours des dernières 24 heures, EGW a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EGW est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, EGW a évolué de +4.85% au cours de la dernière heure, -39.27% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour EAGLES WINGS (EGW)

$ 90.54K
$ 90.54K$ 90.54K

--
----

$ 90.54K
$ 90.54K$ 90.54K

447.00B
447.00B 447.00B

446,999,443,649.4603
446,999,443,649.4603 446,999,443,649.4603

La capitalisation boursière actuelle de EAGLES WINGS est de $ 90.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EGW est de 447.00B, avec une offre totale de 446999443649.4603. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 90.54K.

Historique du prix de EAGLES WINGS (EGW) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de EAGLES WINGS en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de EAGLES WINGS en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de EAGLES WINGS en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de EAGLES WINGS en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-39.27%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que EAGLES WINGS (EGW)

EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance. EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance. One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received. Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings. Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de EAGLES WINGS (EGW)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de EAGLES WINGS (USD)

Combien vaudra EAGLES WINGS (EGW) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs EAGLES WINGS (EGW) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour EAGLES WINGS.

Consultez la prévision de prix de EAGLES WINGS maintenant !

EGW en devises locales

Tokenomics de EAGLES WINGS (EGW)

Comprendre la tokenomics de EAGLES WINGS (EGW) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token EGW !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur EAGLES WINGS (EGW)

Combien vaut EAGLES WINGS (EGW) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de EGW en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de EGW à USD ?
Le prix actuel de EGW en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de EAGLES WINGS ?
La capitalisation boursière de EGW est de $ 90.54K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de EGW ?
L'offre en circulation de EGW est de 447.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de EGW ?
EGW a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de EGW ?
EGW a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de EGW ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour EGW est de -- USD.
Est-ce que EGW va augmenter cette année ?
EGW pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de EGW pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-25 10:10:58 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur EAGLES WINGS (EGW)

Temps (UTC+8)TypeInformation
08-24 03:20:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies repasse au-dessus des 4 billions de dollars, avec une augmentation en 24h de 3,8 %
08-24 02:09:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins en tendance affichent des performances mitigées, OKB chute de 2,31 % au cours de la dernière heure, tandis que BIO augmente de 13,68 % au cours de la dernière heure
08-24 02:00:00Points de vue d'experts
Powell : Un changement dans l'équilibre des risques pourrait nécessiter un ajustement de la politique
08-23 08:04:00Mises à jour de l'industrie
Ethereum touche 4 887 $, atteignant un nouveau sommet historique après 44 mois
08-23 03:43:59Mises à jour de l'industrie
Les altcoins de la "Série ETH" en hausse générale, ETHFI bondit de plus de 22% en 24 heures
08-22 14:14:00Mises à jour de l'industrie
La tendance des retraits de Bitcoin reprend, avec un transfert net sortant de 1 858,51 BTC des CEXs au cours des dernières 24 heures

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.