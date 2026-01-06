Prix de Eliza aujourd'hui

Le prix de Eliza (ELIZA) en direct est actuellement de $ 0.00047816, avec une variation de 0.69 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ELIZA en USD est de $ 0.00047816 par ELIZA.

Eliza se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 478,167 et une offre en circulation de 1000.00M ELIZA. Au cours des dernières 24 heures, ELIZA a été échangé entre $ 0.00047094 (plus bas) et $ 0.00048646 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.165555, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00028461.

En termes de performance à court terme, ELIZA a varié de +0.06% au cours de la dernière heure et de -6.42% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Eliza (ELIZA)

Capitalisation boursière $ 478.17K$ 478.17K $ 478.17K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 478.17K$ 478.17K $ 478.17K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,997,750.54 999,997,750.54 999,997,750.54

La capitalisation boursière actuelle de Eliza est de $ 478.17K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ELIZA est de 1000.00M, avec une offre totale de 999997750.54. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 478.17K.