Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ETF500 en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ETF500.

Le prix de Elon Trump Fart (ETF500) est actuellement de 0.00167771 USD avec une capitalisation boursière de $ 1.66M USD. Le prix de ETF500 en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Elon Trump Fart (ETF500) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Elon Trump Fart en USD était de $ -0.000100422098748706.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Elon Trump Fart en USD était de $ -0.0005656389.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Elon Trump Fart en USD était de $ -0.0008248008.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Elon Trump Fart en USD était de $ -0.0042740529522349395.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000100422098748706 -5.64% 30 jours $ -0.0005656389 -33.71% 60 jours $ -0.0008248008 -49.16% 90 jours $ -0.0042740529522349395 -71.81%

Analyse de prix de Elon Trump Fart (ETF500)

Découvrez la dernière analyse de prix de Elon Trump Fart : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00163675$ 0.00163675 $ 0.00163675 Haut 24 h $ 0.00185407$ 0.00185407 $ 0.00185407 Sommet historique $ 0.04275891$ 0.04275891 $ 0.04275891 Variation du prix (1 h) +1.14% Changement de prix (1J) -5.64% Variation du prix (7 j) +49.69%

Informations de marché pour Elon Trump Fart (ETF500)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :