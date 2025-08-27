Informations sur le prix de Erha (二哈) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02246486 $ 0.02246486 $ 0.02246486 Bas 24 h $ 0.02304747 $ 0.02304747 $ 0.02304747 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02246486$ 0.02246486 $ 0.02246486 Haut 24 h $ 0.02304747$ 0.02304747 $ 0.02304747 Sommet historique $ 0.02304747$ 0.02304747 $ 0.02304747 Prix le plus bas $ 0.0225097$ 0.0225097 $ 0.0225097 Variation du prix (1 h) -1.24% Changement de prix (1J) -1.01% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Erha (二哈) est de $0.02246571. Au cours des dernières 24 heures, 二哈 a évolué entre un minimum de $ 0.02246486 et un maximum de $ 0.02304747, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 二哈 est $ 0.02304747, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0225097.

En termes de performance à court terme, 二哈 a évolué de -1.24% au cours de la dernière heure, -1.01% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Erha (二哈)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 22.47M$ 22.47M $ 22.47M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Erha est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 二哈 est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.47M.