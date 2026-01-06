Quelle est la valeur en temps réel de FeenixAI aujourd'hui ?

Aujourd’hui, FeenixAI se négocie à $0.00000587, affichant une variation de prix de 0.13 % au cours des dernières 24 heures. Ce prix évolue constamment, reflétant l’état d’esprit du marché en temps réel.

Quelle est la volatilité actuelle de FEENIX ?

Le taux de volatilité sur 24 heures est de -- %, ce qui donne un aperçu de la rapidité avec laquelle le prix du token évolue. Une volatilité plus élevée peut offrir à la fois des opportunités de trading et des risques, selon les conditions du marché.

Quelles sont les conditions de liquidité de FeenixAI aujourd'hui ?

FeenixAI détient un score de liquidité de --/100, qui évalue la profondeur du marché sur les différentes plateformes d’échange. Une liquidité plus élevée entraîne généralement des écarts plus serrés et une meilleure exécution pour les ordres de marché.

Quels niveaux de prix FEENIX a-t-il atteints aujourd’hui ?

Dans les dernières 24 heures, il s’est négocié entre $0.00000578 et $0.00000588. Cette fourchette aide les traders à identifier les zones de support et de résistance pour leurs stratégies à court terme.

Quel est le volume d’échanges quotidien de FEENIX aujourd’hui ?

Un total de $-- a été échangé au cours de la dernière journée. Des pics de volume précèdent souvent des mouvements importants de prix ou des changements dans l’état d’esprit du marché.

Comment les investisseurs devraient-ils interpréter le niveau de risque de FeenixAI ?

Le risque est déterminé par la volatilité, la profondeur de la liquidité, le rang sur le marché et la distribution de l’offre. En tant qu’actif Solana Ecosystem construit sur --, le profil de risque de FEENIX peut fluctuer en fonction des mises à jour de l’écosystème ou des tendances sectorielles.