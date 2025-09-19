Informations sur le prix de Fidelity Digital Interest Token (FDIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Bas 24 h $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Haut 24 h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Sommet historique $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Prix le plus bas $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) 0.00% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Fidelity Digital Interest Token (FDIT) est de $1. Au cours des dernières 24 heures, FDIT a évolué entre un minimum de $ 1.0 et un maximum de $ 1.0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FDIT est $ 1.0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.0.

En termes de performance à court terme, FDIT a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, 0.00% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Capitalisation boursière $ 203.69M$ 203.69M $ 203.69M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 203.69M$ 203.69M $ 203.69M Offre en circulation 203.69M 203.69M 203.69M Offre totale 203,685,559.96 203,685,559.96 203,685,559.96

La capitalisation boursière actuelle de Fidelity Digital Interest Token est de $ 203.69M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FDIT est de 203.69M, avec une offre totale de 203685559.96. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 203.69M.