Le prix de First Ever Bitcoin Cat (NEKO) en direct est actuellement de $ 0.00001057, avec une variation de 2.42 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NEKO en USD est de $ 0.00001057 par NEKO.

First Ever Bitcoin Cat se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 10,558.32 et une offre en circulation de 998.62M NEKO. Au cours des dernières 24 heures, NEKO a été échangé entre $ 0.00001028 (plus bas) et $ 0.00001066 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00010079, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000427.

En termes de performance à court terme, NEKO a varié de -0.28% au cours de la dernière heure et de +144.58% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour First Ever Bitcoin Cat (NEKO)

Capitalisation boursière $ 10.56K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.56K Offre en circulation 998.62M Offre totale 998,624,762.753578

