Prix de FlashScreener aujourd'hui

Le prix de FlashScreener (FLASH) en direct est actuellement de --, avec une variation de 18.46 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FLASH en USD est de -- par FLASH.

FlashScreener se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 36,027 et une offre en circulation de 1.00B FLASH. Au cours des dernières 24 heures, FLASH a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, FLASH a varié de -0.66% au cours de la dernière heure et de -3.70% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour FlashScreener (FLASH)

Capitalisation boursière $ 36.03K$ 36.03K $ 36.03K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 36.03K$ 36.03K $ 36.03K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

