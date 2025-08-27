Qu'est-ce que Fox inu (FINU)

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Fox inu (FINU) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Fox inu (USD)

Combien vaudra Fox inu (FINU) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Fox inu (FINU) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Fox inu.

Consultez la prévision de prix de Fox inu maintenant !

FINU en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Fox inu (FINU)

Comprendre la tokenomics de Fox inu (FINU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FINU !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Fox inu (FINU) Combien vaut Fox inu (FINU) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de FINU en USD est de 0.00176693 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de FINU à USD ? $ 0.00176693 . Consultez le Le prix actuel de FINU en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Fox inu ? La capitalisation boursière de FINU est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de FINU ? L'offre en circulation de FINU est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FINU ? FINU a atteint un prix ATH de 0.00246415 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FINU ? FINU a vu un prix ATL de 0.00134613 USD . Quel est le volume de trading de FINU ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FINU est de -- USD . Est-ce que FINU va augmenter cette année ? FINU pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FINU pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Fox inu (FINU)