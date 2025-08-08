Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de VERDIS en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de VERDIS.

Le prix de Free Republic of Verdis (VERDIS) est actuellement de 0.00011858 USD avec une capitalisation boursière de $ 123.36K USD. Le prix de VERDIS en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Free Republic of Verdis (VERDIS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Free Republic of Verdis en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Free Republic of Verdis en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Free Republic of Verdis en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Free Republic of Verdis en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +272.75% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Free Republic of Verdis (VERDIS)

Découvrez la dernière analyse de prix de Free Republic of Verdis : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00003068$ 0.00003068 $ 0.00003068 Haut 24 h $ 0.00017049$ 0.00017049 $ 0.00017049 Sommet historique $ 0.00025723$ 0.00025723 $ 0.00025723 Variation du prix (1 h) +3.37% Changement de prix (1J) +272.75% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Free Republic of Verdis (VERDIS)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :