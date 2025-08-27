Prix de FREEDA (FREEDA)
-5.06%
-4.59%
--
--
Le prix en temps réel de FREEDA (FREEDA) est de $0.000034. Au cours des dernières 24 heures, FREEDA a évolué entre un minimum de $ 0.00003402 et un maximum de $ 0.00004289, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FREEDA est $ 0.00004477, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003089.
En termes de performance à court terme, FREEDA a évolué de -5.06% au cours de la dernière heure, -4.59% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de FREEDA est de $ 34.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FREEDA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.02K.
Aujourd'hui, la variation du prix de FREEDA en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de FREEDA en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de FREEDA en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de FREEDA en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-4.59%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
FREEDA is an advanced AI-powered platform designed to revolutionize content creation and customer engagement. Its primary purpose is to enable users to generate high-quality images and voice-overs effortlessly by interacting with the platform through social media. By tagging @FREEDA_Official on X (Twitter), users can create unique multimedia content that enhances their online presence. Additionally, FREEDA offers customizable AI chatbots for businesses, facilitating personalized customer interactions and improving service efficiency. This dual functionality not only empowers individual creators but also supports businesses in delivering tailored experiences, ultimately driving engagement and satisfaction.
