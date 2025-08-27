Informations sur le prix de FREEDA (FREEDA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00003402 Haut 24 h $ 0.00004289 Sommet historique $ 0.00004477 Prix le plus bas $ 0.00003089 Variation du prix (1 h) -5.06% Changement de prix (1J) -4.59% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de FREEDA (FREEDA) est de $0.000034. Au cours des dernières 24 heures, FREEDA a évolué entre un minimum de $ 0.00003402 et un maximum de $ 0.00004289, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FREEDA est $ 0.00004477, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003089.

En termes de performance à court terme, FREEDA a évolué de -5.06% au cours de la dernière heure, -4.59% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FREEDA (FREEDA)

Capitalisation boursière $ 34.02K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.02K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de FREEDA est de $ 34.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FREEDA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.02K.