Prix de Frog X Toad 6900 (FXT)
+8.33%
-45.42%
--
--
Le prix en temps réel de Frog X Toad 6900 (FXT) est de $0.0000049. Au cours des dernières 24 heures, FXT a évolué entre un minimum de $ 0.00000444 et un maximum de $ 0.00000957, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FXT est $ 0.00001196, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000444.
En termes de performance à court terme, FXT a évolué de +8.33% au cours de la dernière heure, -45.42% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Frog X Toad 6900 est de $ 339.60K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FXT est de 69.00B, avec une offre totale de 69000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 339.60K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Frog X Toad 6900 en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Frog X Toad 6900 en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Frog X Toad 6900 en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Frog X Toad 6900 en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-45.42%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos. At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing. Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.
