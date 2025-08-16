Qu'est-ce que Frog X Toad 6900 (FXT)

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos. At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing. Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

Ressource de Frog X Toad 6900 (FXT) Livre blanc Site officiel

FXT en devises locales

Tokenomics de Frog X Toad 6900 (FXT)

Comprendre la tokenomics de Frog X Toad 6900 (FXT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FXT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Frog X Toad 6900 (FXT) Combien vaut Frog X Toad 6900 (FXT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de FXT en USD est de 0.0000049 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de FXT à USD ? $ 0.0000049 . Consultez le Le prix actuel de FXT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Frog X Toad 6900 ? La capitalisation boursière de FXT est de $ 339.60K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de FXT ? L'offre en circulation de FXT est de 69.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FXT ? FXT a atteint un prix ATH de 0.00001196 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FXT ? FXT a vu un prix ATL de 0.00000444 USD . Quel est le volume de trading de FXT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FXT est de -- USD . Est-ce que FXT va augmenter cette année ? FXT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FXT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Frog X Toad 6900 (FXT)