Informations sur le prix de Gap Tooth Lizard ($GAPPY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002604 $ 0.00002604 $ 0.00002604 Bas 24 h $ 0.00003694 $ 0.00003694 $ 0.00003694 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002604$ 0.00002604 $ 0.00002604 Haut 24 h $ 0.00003694$ 0.00003694 $ 0.00003694 Sommet historique $ 0.00004032$ 0.00004032 $ 0.00004032 Prix le plus bas $ 0.00002604$ 0.00002604 $ 0.00002604 Variation du prix (1 h) +1.59% Changement de prix (1J) -17.63% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Gap Tooth Lizard ($GAPPY) est de $0.00002897. Au cours des dernières 24 heures, $GAPPY a évolué entre un minimum de $ 0.00002604 et un maximum de $ 0.00003694, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $GAPPY est $ 0.00004032, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002604.

En termes de performance à court terme, $GAPPY a évolué de +1.59% au cours de la dernière heure, -17.63% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Capitalisation boursière $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Offre en circulation 101.91B 101.91B 101.91B Offre totale 101,906,804,087.4855 101,906,804,087.4855 101,906,804,087.4855

La capitalisation boursière actuelle de Gap Tooth Lizard est de $ 2.95M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $GAPPY est de 101.91B, avec une offre totale de 101906804087.4855. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.95M.