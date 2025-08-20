Informations sur le prix de GarudaX (GRDX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00497996 Haut 24 h $ 0.00522435 Sommet historique $ 0.00522435 Prix le plus bas $ 0.00497996 Variation du prix (1 h) +0.74% Changement de prix (1J) +0.47% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de GarudaX (GRDX) est de $0.00508429. Au cours des dernières 24 heures, GRDX a évolué entre un minimum de $ 0.00497996 et un maximum de $ 0.00522435, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GRDX est $ 0.00522435, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00497996.

En termes de performance à court terme, GRDX a évolué de +0.74% au cours de la dernière heure, +0.47% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GarudaX (GRDX)

Capitalisation boursière $ 218.88K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 484.67K Offre en circulation 43.05M Offre totale 95,329,657.0

La capitalisation boursière actuelle de GarudaX est de $ 218.88K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GRDX est de 43.05M, avec une offre totale de 95329657.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 484.67K.