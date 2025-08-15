Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de GKN en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de GKN.

Le prix de GKHAN (GKN) est actuellement de 0.00644381 USD avec une capitalisation boursière de $ 18.87M USD. Le prix de GKN en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de GKHAN (GKN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de GKHAN en USD était de $ -0.000445556607764121.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de GKHAN en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de GKHAN en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de GKHAN en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000445556607764121 -6.46% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de GKHAN (GKN)

Découvrez la dernière analyse de prix de GKHAN : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00609736$ 0.00609736 $ 0.00609736 Haut 24 h $ 0.00706978$ 0.00706978 $ 0.00706978 Sommet historique $ 0.00706978$ 0.00706978 $ 0.00706978 Variation du prix (1 h) +1.81% Changement de prix (1J) -6.46% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour GKHAN (GKN)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :