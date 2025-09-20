Informations sur le prix de GMEOW (GMEOW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02058155 $ 0.02058155 $ 0.02058155 Bas 24 h $ 0.03595096 $ 0.03595096 $ 0.03595096 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02058155$ 0.02058155 $ 0.02058155 Haut 24 h $ 0.03595096$ 0.03595096 $ 0.03595096 Sommet historique $ 0.03595096$ 0.03595096 $ 0.03595096 Prix le plus bas $ 0.02058155$ 0.02058155 $ 0.02058155 Variation du prix (1 h) -1.58% Changement de prix (1J) -34.23% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de GMEOW (GMEOW) est de $0.02364257. Au cours des dernières 24 heures, GMEOW a évolué entre un minimum de $ 0.02058155 et un maximum de $ 0.03595096, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GMEOW est $ 0.03595096, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02058155.

En termes de performance à court terme, GMEOW a évolué de -1.58% au cours de la dernière heure, -34.23% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GMEOW (GMEOW)

Capitalisation boursière $ 23.64M$ 23.64M $ 23.64M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 23.64M$ 23.64M $ 23.64M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de GMEOW est de $ 23.64M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GMEOW est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.64M.