Informations sur le prix de Goons of Balatroon (GOB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0005072 $ 0.0005072 $ 0.0005072 Bas 24 h $ 0.00054589 $ 0.00054589 $ 0.00054589 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0005072$ 0.0005072 $ 0.0005072 Haut 24 h $ 0.00054589$ 0.00054589 $ 0.00054589 Sommet historique $ 0.053852$ 0.053852 $ 0.053852 Prix le plus bas $ 0.0002125$ 0.0002125 $ 0.0002125 Variation du prix (1 h) -1.28% Changement de prix (1J) -3.59% Variation du prix (7 j) -12.57% Variation du prix (7 j) -12.57%

Le prix en temps réel de Goons of Balatroon (GOB) est de $0.00051033. Au cours des dernières 24 heures, GOB a évolué entre un minimum de $ 0.0005072 et un maximum de $ 0.00054589, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GOB est $ 0.053852, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0002125.

En termes de performance à court terme, GOB a évolué de -1.28% au cours de la dernière heure, -3.59% sur 24 heures et de -12.57% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Goons of Balatroon (GOB)

Capitalisation boursière $ 274.58K$ 274.58K $ 274.58K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 295.24K$ 295.24K $ 295.24K Offre en circulation 538.04M 538.04M 538.04M Offre totale 578,529,069.0 578,529,069.0 578,529,069.0

La capitalisation boursière actuelle de Goons of Balatroon est de $ 274.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GOB est de 538.04M, avec une offre totale de 578529069.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 295.24K.