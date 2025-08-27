Informations sur le prix de Goth16z (G16Z) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00003308 $ 0.00003308 $ 0.00003308 Bas 24 h $ 0.00014808 $ 0.00014808 $ 0.00014808 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00003308$ 0.00003308 $ 0.00003308 Haut 24 h $ 0.00014808$ 0.00014808 $ 0.00014808 Sommet historique $ 0.00014808$ 0.00014808 $ 0.00014808 Prix le plus bas $ 0.00003308$ 0.00003308 $ 0.00003308 Variation du prix (1 h) -3.97% Changement de prix (1J) -68.48% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Goth16z (G16Z) est de $0.00003409. Au cours des dernières 24 heures, G16Z a évolué entre un minimum de $ 0.00003308 et un maximum de $ 0.00014808, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de G16Z est $ 0.00014808, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003308.

En termes de performance à court terme, G16Z a évolué de -3.97% au cours de la dernière heure, -68.48% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Goth16z (G16Z)

Capitalisation boursière $ 42.59K$ 42.59K $ 42.59K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 42.59K$ 42.59K $ 42.59K Offre en circulation 999.81M 999.81M 999.81M Offre totale 999,810,705.4707478 999,810,705.4707478 999,810,705.4707478

La capitalisation boursière actuelle de Goth16z est de $ 42.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de G16Z est de 999.81M, avec une offre totale de 999810705.4707478. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 42.59K.