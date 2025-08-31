Informations sur le prix de Grokrooms (GROKROOMS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00004838 $ 0.00004838 $ 0.00004838 Bas 24 h $ 0.00005419 $ 0.00005419 $ 0.00005419 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00004838$ 0.00004838 $ 0.00004838 Haut 24 h $ 0.00005419$ 0.00005419 $ 0.00005419 Sommet historique $ 0.00080434$ 0.00080434 $ 0.00080434 Prix le plus bas $ 0.00003429$ 0.00003429 $ 0.00003429 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) -9.43% Variation du prix (7 j) -27.99% Variation du prix (7 j) -27.99%

Le prix en temps réel de Grokrooms (GROKROOMS) est de $0.00004843. Au cours des dernières 24 heures, GROKROOMS a évolué entre un minimum de $ 0.00004838 et un maximum de $ 0.00005419, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GROKROOMS est $ 0.00080434, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003429.

En termes de performance à court terme, GROKROOMS a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, -9.43% sur 24 heures et de -27.99% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Grokrooms (GROKROOMS)

Capitalisation boursière $ 48.41K$ 48.41K $ 48.41K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 48.41K$ 48.41K $ 48.41K Offre en circulation 999.64M 999.64M 999.64M Offre totale 999,643,945.567626 999,643,945.567626 999,643,945.567626

La capitalisation boursière actuelle de Grokrooms est de $ 48.41K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GROKROOMS est de 999.64M, avec une offre totale de 999643945.567626. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 48.41K.