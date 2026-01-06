Prix de Group7 aujourd'hui

Le prix de Group7 (GROUP7) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 7.91 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GROUP7 en USD est de $ 0 par GROUP7.

Group7 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 8,575.83 et une offre en circulation de 999.70M GROUP7. Au cours des dernières 24 heures, GROUP7 a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0024355, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, GROUP7 a varié de +0.20% au cours de la dernière heure et de -31.98% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Group7 (GROUP7)

Capitalisation boursière $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Offre en circulation 999.70M 999.70M 999.70M Offre totale 999,703,572.333448 999,703,572.333448 999,703,572.333448

La capitalisation boursière actuelle de Group7 est de $ 8.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GROUP7 est de 999.70M, avec une offre totale de 999703572.333448. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.58K.