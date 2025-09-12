Qu'est-ce que Guild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians is a mobile RPG where players take teams of heroes through challenging dungeons to collect resources. These resources are used to create valuable items and heroes which can be sold for real money. Players will work together to create the best squad of Guardians, contribute to their Guild, and strategise to complete the most challenging content in the game. The game is set in a familiar, fantasy RPG world where players can play as mages, warriors, elves, orcs and more! GOG (also called Gems) is an ERC-20 token for the game used when players want to perform “premium” actions that involve creating new blockchain assets.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Guild of Guardians (GOG) Combien vaut Guild of Guardians (GOG) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GOG en USD est de 0.00864164 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GOG à USD ? $ 0.00864164 . Consultez le Le prix actuel de GOG en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Guild of Guardians ? La capitalisation boursière de GOG est de $ 6.70M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GOG ? L'offre en circulation de GOG est de 775.97M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GOG ? GOG a atteint un prix ATH de 2.78 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GOG ? GOG a vu un prix ATL de 0.00835064 USD . Quel est le volume de trading de GOG ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GOG est de -- USD . Est-ce que GOG va augmenter cette année ? GOG pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GOG pour une analyse plus approfondie.

