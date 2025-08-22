Informations sur le prix de GUMMY (GUMMY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00084052 $ 0.00084052 $ 0.00084052 Bas 24 h $ 0.0009816 $ 0.0009816 $ 0.0009816 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00084052$ 0.00084052 $ 0.00084052 Haut 24 h $ 0.0009816$ 0.0009816 $ 0.0009816 Sommet historique $ 0.227728$ 0.227728 $ 0.227728 Prix le plus bas $ 0.00077118$ 0.00077118 $ 0.00077118 Variation du prix (1 h) -0.50% Changement de prix (1J) +0.45% Variation du prix (7 j) -6.96% Variation du prix (7 j) -6.96%

Le prix en temps réel de GUMMY (GUMMY) est de $0.00089302. Au cours des dernières 24 heures, GUMMY a évolué entre un minimum de $ 0.00084052 et un maximum de $ 0.0009816, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GUMMY est $ 0.227728, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00077118.

En termes de performance à court terme, GUMMY a évolué de -0.50% au cours de la dernière heure, +0.45% sur 24 heures et de -6.96% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GUMMY (GUMMY)

Capitalisation boursière $ 707.90K$ 707.90K $ 707.90K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 707.90K$ 707.90K $ 707.90K Offre en circulation 792.61M 792.61M 792.61M Offre totale 792,608,386.89994 792,608,386.89994 792,608,386.89994

La capitalisation boursière actuelle de GUMMY est de $ 707.90K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GUMMY est de 792.61M, avec une offre totale de 792608386.89994. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 707.90K.