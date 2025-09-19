Qu'est-ce que Gunda (GUNDA)

Gunda is a community meme coin about "guqin panda". The guqin is a traditional instrument from china that represents wisdom and patience. We want to bring those values back to the Base chain. We want to provide a safe space to the community, a safe memecoin they can enjoy and sleep with. We are basing our project around the fact people are tired of memes that last 24 hours and that holding culture is not as good as it used to be. Gunda is a MEME so there is no real utility behind it. We want to create a cult around patience and holding.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Gunda (GUNDA) Combien vaut Gunda (GUNDA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GUNDA en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GUNDA à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de GUNDA en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Gunda ? La capitalisation boursière de GUNDA est de $ 497.87K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GUNDA ? L'offre en circulation de GUNDA est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GUNDA ? GUNDA a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GUNDA ? GUNDA a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de GUNDA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GUNDA est de -- USD . Est-ce que GUNDA va augmenter cette année ? GUNDA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GUNDA pour une analyse plus approfondie.

