Informations sur le prix de Habitat (HABITAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.04548858 Haut 24 h $ 0.04776738 Sommet historique $ 0.04776738 Prix le plus bas $ 0.04370948 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) -0.46% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Habitat (HABITAT) est de $0.04632579. Au cours des dernières 24 heures, HABITAT a évolué entre un minimum de $ 0.04548858 et un maximum de $ 0.04776738, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HABITAT est $ 0.04776738, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04370948.

En termes de performance à court terme, HABITAT a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, -0.46% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Habitat (HABITAT)

Capitalisation boursière $ 3.47M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.63M Offre en circulation 75.00M Offre totale 99,999,839.84052421

La capitalisation boursière actuelle de Habitat est de $ 3.47M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HABITAT est de 75.00M, avec une offre totale de 99999839.84052421. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.63M.