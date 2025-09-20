Informations sur le prix de HAMZ (HAMZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001013 $ 0.00001013 $ 0.00001013 Bas 24 h $ 0.00005479 $ 0.00005479 $ 0.00005479 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001013$ 0.00001013 $ 0.00001013 Haut 24 h $ 0.00005479$ 0.00005479 $ 0.00005479 Sommet historique $ 0.00005479$ 0.00005479 $ 0.00005479 Prix le plus bas $ 0.00001013$ 0.00001013 $ 0.00001013 Variation du prix (1 h) -74.35% Changement de prix (1J) -72.43% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de HAMZ (HAMZ) est de $0.00001129. Au cours des dernières 24 heures, HAMZ a évolué entre un minimum de $ 0.00001013 et un maximum de $ 0.00005479, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAMZ est $ 0.00005479, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001013.

En termes de performance à court terme, HAMZ a évolué de -74.35% au cours de la dernière heure, -72.43% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HAMZ (HAMZ)

Capitalisation boursière $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,999,617.0 999,999,617.0 999,999,617.0

La capitalisation boursière actuelle de HAMZ est de $ 11.29K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAMZ est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999617.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.29K.