Le prix de Hand Guy (HANDGUY) est actuellement de 0.0001994 USD avec une capitalisation boursière de $ 195.25K USD. Le prix de HANDGUY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Hand Guy (HANDGUY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Hand Guy en USD était de $ -0.000639919976928468.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Hand Guy en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Hand Guy en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Hand Guy en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000639919976928468 -76.24% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Hand Guy (HANDGUY)

Découvrez la dernière analyse de prix de Hand Guy : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00016388$ 0.00016388 $ 0.00016388 Haut 24 h $ 0.00128685$ 0.00128685 $ 0.00128685 Sommet historique $ 0.00128685$ 0.00128685 $ 0.00128685 Variation du prix (1 h) +17.26% Changement de prix (1J) -76.24% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Hand Guy (HANDGUY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :