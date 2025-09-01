Informations sur le prix de HARLOD (HARLOD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00031688 $ 0.00031688 $ 0.00031688 Bas 24 h $ 0.00086736 $ 0.00086736 $ 0.00086736 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00031688$ 0.00031688 $ 0.00031688 Haut 24 h $ 0.00086736$ 0.00086736 $ 0.00086736 Sommet historique $ 0.00086736$ 0.00086736 $ 0.00086736 Prix le plus bas $ 0.00031688$ 0.00031688 $ 0.00031688 Variation du prix (1 h) +6.60% Changement de prix (1J) -2.89% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de HARLOD (HARLOD) est de $0.00043503. Au cours des dernières 24 heures, HARLOD a évolué entre un minimum de $ 0.00031688 et un maximum de $ 0.00086736, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HARLOD est $ 0.00086736, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00031688.

En termes de performance à court terme, HARLOD a évolué de +6.60% au cours de la dernière heure, -2.89% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HARLOD (HARLOD)

Capitalisation boursière $ 418.76K$ 418.76K $ 418.76K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 418.76K$ 418.76K $ 418.76K Offre en circulation 999.98M 999.98M 999.98M Offre totale 999,982,146.540062 999,982,146.540062 999,982,146.540062

La capitalisation boursière actuelle de HARLOD est de $ 418.76K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HARLOD est de 999.98M, avec une offre totale de 999982146.540062. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 418.76K.