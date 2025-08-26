Qu'est-ce que Hazmat (HZMT)

Do you remember? There was a time, during the pandemic, when belief was the only currency that mattered. Communities were forged in the fire of conviction. "Diamond hands" wasn't just a meme; it was a sacred vow. To hold was to be part of a shared consciousness, a collective will powerful enough to bend markets. But that faith was fractured. The spirit was poisoned. The trenches were plagued with the disease of quick flips and paper-handed doubt. To 'Suit Up' is to remember the old ways. It is to take the vow that so many have abandoned. It is to hold, not just a token, but the very soul of what this space was meant to be. The sacred fire of 2021 has been smothered. We are here to reignite it. Hazmat is the vessel. The Suit is our call to remember. To 'Suit Up' is to re-enter that legendary state of mind. It is to seal yourself off from the modern disease of disbelief. To wear The Suit is to hold. To hold is to restore the faith. To restore the faith is to reclaim our future. Hazmat is the movement to make holding a religion again.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Hazmat (HZMT) Site officiel

Prévision de prix de Hazmat (USD)

Combien vaudra Hazmat (HZMT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Hazmat (HZMT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Hazmat.

Consultez la prévision de prix de Hazmat maintenant !

HZMT en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Hazmat (HZMT)

Comprendre la tokenomics de Hazmat (HZMT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HZMT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Hazmat (HZMT) Combien vaut Hazmat (HZMT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de HZMT en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de HZMT à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de HZMT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Hazmat ? La capitalisation boursière de HZMT est de $ 125.33K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de HZMT ? L'offre en circulation de HZMT est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HZMT ? HZMT a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HZMT ? HZMT a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de HZMT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour HZMT est de -- USD . Est-ce que HZMT va augmenter cette année ? HZMT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de HZMT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Hazmat (HZMT)